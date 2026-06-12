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Заварзин оценил шансы "Спартака" на чемпионство в новом сезоне

Юрий Заварзин высказался о перспективах "Спартака" в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший генеральный директор московского клуба считает, что красно-белые располагают всем необходимым для борьбы за чемпионский титул.

- Потенциально "Спартак" готов к чемпионству по всем параметрам: по инфраструктуре, финансам, подбору игроков. Но одно дело желание, а другое дело - исполнение, - приводит слова Заварзина Legalbet.

Также он отметил, что многое будет зависеть от того, сможет ли столичный клуб сохранить качество игры, которое демонстрировал весной.

По итогам прошлого сезона чемпионата России красно-белые остановились на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вместе с тем команда Хуана Карлоса Карседо сумела завоевать Кубок России.

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