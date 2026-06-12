Заварзин оценил шансы "Спартака" на чемпионство в новом сезоне

- Потенциально "Спартак" готов к чемпионству по всем параметрам: по инфраструктуре, финансам, подбору игроков. Но одно дело желание, а другое дело - исполнение, - приводит слова Заварзина Legalbet.
Также он отметил, что многое будет зависеть от того, сможет ли столичный клуб сохранить качество игры, которое демонстрировал весной.
По итогам прошлого сезона чемпионата России красно-белые остановились на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вместе с тем команда Хуана Карлоса Карседо сумела завоевать Кубок России.