Заварзин оценил шансы "Спартака" на чемпионство в новом сезоне

Фото: ФК "Спартак"

- Потенциально " Спартак " готов к чемпионству по всем параметрам: по инфраструктуре, финансам, подбору игроков. Но одно дело желание, а другое дело - исполнение, - приводит слова Заварзина Legalbet

Бывший генеральный директор московского клуба считает, что красно-белые располагают всем необходимым для борьбы за чемпионский титул.Также он отметил, что многое будет зависеть от того, сможет ли столичный клуб сохранить качество игры, которое демонстрировал весной.По итогам прошлого сезона чемпионата России красно-белые остановились на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вместе с тем команда Хуана Карлоса Карседо сумела завоевать Кубок России.