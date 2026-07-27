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Аршавин назвал лучшего игрока "Спартака" при Карседо

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высоко оценил игру полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Аршавина, именно он является лучшим игроком красно-белых после назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером.

- Для меня лучший игрок при Карседо - это Зобнин. Он реально очень круто стал играть. Вернулся в того первоначального Зобнина. Очень крут! - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

С момента перехода в "Спартак" в 2016 году полузащитник принял участие в 310 матчах, забил 23 гола и ещё 22 раза ассистировал партнёрам. С клубом он выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.

Коллектив Карседо в 1-м туре дома забил три безответных мяча "Родине". В следующем матча команда в гостях сыграет с "Ахматом".

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