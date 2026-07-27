Аршавин назвал лучшего игрока "Спартака" при Карседо

Фото: ФК "Спартак"

- Для меня лучший игрок при Карседо - это Зобнин. Он реально очень круто стал играть. Вернулся в того первоначального Зобнина. Очень крут! - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".