Аршавин назвал лучшего игрока "Спартака" при Карседо

- Для меня лучший игрок при Карседо - это Зобнин. Он реально очень круто стал играть. Вернулся в того первоначального Зобнина. Очень крут! - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
С момента перехода в "Спартак" в 2016 году полузащитник принял участие в 310 матчах, забил 23 гола и ещё 22 раза ассистировал партнёрам. С клубом он выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.
Коллектив Карседо в 1-м туре дома забил три безответных мяча "Родине". В следующем матча команда в гостях сыграет с "Ахматом".