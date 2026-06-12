Кисляк отреагировал на продление контракта Акинфеева с ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Я очень рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА . Это наша легенда - чем больше он будет с нами, тем лучше. Хочу ли я поиграть до 40 лет? Чуть побольше даже хочу играть - где-то до 45, наверное, - приводит слова Кисляка "РБ Спорт"

Молодой полузащитник признался, что рад продлению соглашения с капитаном команды и считает его важной фигурой для армейцев.Напомним, вратарь недавно продлил контракт с московским клубом ещё на год. В завершившемся сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче, пропустил 23 мяча и четырежды отыграл на ноль.Прошлый розыгрыш чемпионата России армейцы завершили на пятом месте в турнирной таблице