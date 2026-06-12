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Кисляк отреагировал на продление контракта Акинфеева с ЦСКА

Матвей Кисляк прокомментировал решение Игоря Акинфеева остаться в ЦСКА ещё на один сезон.
Фото: ПФК ЦСКА
Молодой полузащитник признался, что рад продлению соглашения с капитаном команды и считает его важной фигурой для армейцев.

- Я очень рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Это наша легенда - чем больше он будет с нами, тем лучше. Хочу ли я поиграть до 40 лет? Чуть побольше даже хочу играть - где-то до 45, наверное, - приводит слова Кисляка "РБ Спорт".

Напомним, вратарь недавно продлил контракт с московским клубом ещё на год. В завершившемся сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче, пропустил 23 мяча и четырежды отыграл на ноль.

Прошлый розыгрыш чемпионата России армейцы завершили на пятом месте в турнирной таблице

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