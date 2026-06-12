По информации Legalbet, интерес к защитнику сборной Мексики проявляет "Крус Асуль".
Источник утверждает, что представители мексиканского клуба наблюдали за игрой футболиста во время стартового матча чемпионата мира - 2026 против ЮАР. Ожидается, что предметные шаги по возможному трансферу будут предприняты после завершения турнира.
Монтес выступает за московскую команду с 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех соревнованиях, записав на свой счёт четыре забитых мяча и одну результативную передачу.
Стало известно, где может продолжить карьеру защитник "Локомотива" - источник
Сесар Монтес может покинуть "Локомотив" уже в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"