"Зенит" может обменять легионера на дорогостоящего эквадорца - источник

По информации источника, во "Фламенго" заинтересованы в подписании Луиса Энрике и положительно оценивают готовность российского клуба рассматривать варианты обмена с участием игроков. Бразильцы могут включить в сделку по обмену Гонсало Плату, но на данный момент клуб лишь изучает возможные варианты обмена.
Луис Энрике выступает за "Зенит" с января 2025 года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 48 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и семь голевых передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.
Гонсало Плата является футболистом "Фламенго" с августа 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 94 матча и отметился 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего эквадорца в 9 миллионов евро.
Источник: журналистка Раиса Симплисио в социальных сетях.
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Фото: ФК "Зенит"