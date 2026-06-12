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"Ювентус" отказался продавать своего игрока в топ-клуб АПЛ - The Athletic

"Арсенал" проявлял интерес к Кенану Йылдызу, однако заполучить одного из лидеров "Ювентуса" лондонскому клубу не удалось.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Athletic, туринцы сразу дали понять, что не намерены обсуждать продажу турецкого футболиста.

По данным источника, "канониры" находятся в поисках усиления на левый фланг атаки и рассматривали Йылдыза в качестве одного из вариантов. После ответа со стороны "Ювентуса" английский клуб переключился на другие кандидатуры.

В завершившемся розыгрыше Серии А 20-летний футболист провёл 36 матчей и забил десять мячей.

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