"Ювентус" отказался продавать своего игрока в топ-клуб АПЛ - The Athletic

Арсенал " проявлял интерес к Кенану Йылдызу, однако заполучить одного из лидеров "Ювентуса" лондонскому клубу не удалось.

Фото: Getty Images

Как сообщает The Athletic, туринцы сразу дали понять, что не намерены обсуждать продажу турецкого футболиста.



По данным источника, "канониры" находятся в поисках усиления на левый фланг атаки и рассматривали Йылдыза в качестве одного из вариантов. После ответа со стороны "Ювентуса" английский клуб переключился на другие кандидатуры.



В завершившемся розыгрыше Серии А 20-летний футболист провёл 36 матчей и забил десять мячей.

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Ювентус