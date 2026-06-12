Защита Промеса попросила суд назначить футболисту психиатрическую экспертизу

Фото: ФК "Спартак"

- Нет оснований полагать, что у него есть какое-либо расстройство, однако он многое пережил, из-за чего могут возникнуть проблемы с личностью, - заявил представитель игрока.

Как сообщает AD, защита не утверждает, что у экс-форварда красно-белых имеются психические расстройства. Вместе с тем адвокат игрока заявил, что пережитые события могли повлиять на его личность и поведение.По версии стороны защиты, на состояние Промеса могли повлиять обстоятельства, связанные с его задержанием и последующей экстрадицией из ОАЭ в Нидерланды.Напомним, в Нидерландах Промес получил тюремные сроки по двум уголовным делам. Летом 2023 года суд признал его виновным в нападении на двоюродного брата, а в феврале 2024 года футболист был осуждён по делу о контрабанде запрещённых веществ. Общий срок наказания составил 7,5 года лишения свободы.