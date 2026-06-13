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Экс-футболист "Локомотива" высказался о будущем Воробьёва

Появившиеся сообщения о возможном переходе Дмитрия Воробьёва в "Спартак" прокомментировал бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, даже если нападающий покинет команду, московский клуб сможет найти решение этой ситуации.

- Не может быть, чтобы для игрока не было замены. Не могу сказать, потеря ли это для "Локо". Если клуб готов с ним расстаться, значит, они так видят ситуацию. Значит, найдут замену лучше или будут подтягивать молодых, - передаёт слова Тарасова Metaratings.ru.

Воробьёв провёл за "Локомотив" 34 матча в завершившемся сезоне. За этот период нападающий отметился 12 забитыми мячами и семь раз ассистировал партнёрам. Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость 28-летнего игрока составляет 6 млн евро.

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