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"Локомотив" отказался от подписания экс-защитника "Спартака" - источник

Будущее Никиты Чернова остаётся неопределённым.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет Sport Baza, несмотря на появившиеся ранее сообщения о возможном переходе защитника в "Локомотив", московский клуб решил отказаться от этого варианта. По информации источника, стороны успели согласовать условия личного контракта. Планировалось, что 30-летний футболист подпишет соглашение на один год с возможностью продления ещё на сезон. Однако в последний момент руководство "железнодорожников" изменило своё решение.

Теперь Чернов может продолжить карьеру в "Крыльях Советов". Самарский клуб, за который защитник выступал на правах аренды, ведёт переговоры о дальнейшем сотрудничестве с игроком.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 22 матчах и отметился двумя забитыми мячами.

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