По информации "Чемпионата", завтра, 15 июня, Фахд Муфи пройдет медосмотр и подпишет контракт с калининградским клубом на два года. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.
Марокканский футболист выступает в составе "Оренбурга" с августа 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый защитник провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.
"Балтика" подпишет марокканского защитника - "Чемпионат"
Футболист "Оренбурга" переходит в "Балтику".
Фото: ФК "Оренбург"