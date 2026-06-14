Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
7 - 1 7 1
КюрасаоЗавершен
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Стало известно, какие московские клубы интересуются вратарём "Балтики" - источник

Голкипер "Балтики" Максим Бориско оказался в сфере интересов сразу двух московских клубов.
Фото: ФК "Балтика"
Как передаёт журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, за игроком следят ЦСКА и "Спартак". По информации источника, армейцы рассматривают Бориско как вариант для усиления вратарской линии. В клубе допускают возможность активации опции выкупа за 180 миллионов рублей, если восстановление Игоря Акинфеева затянется.

Что касается "Спартака", то красно-белые по-прежнему рассчитывают на Александра Максименко. Однако действующее соглашение вратаря автоматически продлено только до 2027 года, поэтому клуб уже изучает варианты на перспективу.

"Балтика" в минувшем сезоне финишировала на шестой строчке в таблице. ЦСКА занял пятое место, а "Спартак" - четвёртое.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится