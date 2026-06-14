Как передаёт журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, за игроком следят ЦСКА и "Спартак". По информации источника, армейцы рассматривают Бориско как вариант для усиления вратарской линии. В клубе допускают возможность активации опции выкупа за 180 миллионов рублей, если восстановление Игоря Акинфеева затянется.
Что касается "Спартака", то красно-белые по-прежнему рассчитывают на Александра Максименко. Однако действующее соглашение вратаря автоматически продлено только до 2027 года, поэтому клуб уже изучает варианты на перспективу.
"Балтика" в минувшем сезоне финишировала на шестой строчке в таблице. ЦСКА занял пятое место, а "Спартак" - четвёртое.
Стало известно, какие московские клубы интересуются вратарём "Балтики" - источник
Голкипер "Балтики" Максим Бориско оказался в сфере интересов сразу двух московских клубов.
Фото: ФК "Балтика"