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В "Оренбурге" ответили на вопрос об интересе к Игнашевичу и Кержакову

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался о возможном интересе к Сергею Игнашевичу и Александру Кержакову.
Фото: ФК "Зенит"
Кирилл Волженкин заявил, что клуб не вел переговоры с Александром Кержаковым и Сергеем Игнашевичем.

"В Оренбург журналисты отправляли Александра Кержакова и Сергея Игнашевича? С двумя названными вами тренерами переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили.
Оба прекрасные специалисты, но в той ситуации и с теми вводными мы посчитали, что это не лучшие варианты", - сказал Волженкин "Чемпионату".

5 октября 2025 года пресс-служба "Оренбурга" объявила об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера клуба. В СМИ сообщалось, что команду могут возглавить Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.

9 октября 2025 года наставником "Оренбурга" был назначен Ильдар Ахметзянов. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 24 матча, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

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