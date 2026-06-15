В "Оренбурге" ответили на вопрос об интересе к Игнашевичу и Кержакову

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался о возможном интересе к Сергею Игнашевичу и Александру Кержакову.

Фото: ФК "Зенит"

"В Оренбург журналисты отправляли Александра Кержакова и Сергея Игнашевича? С двумя названными вами тренерами переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили.