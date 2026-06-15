В "Оренбурге" ответили на вопрос об интересе к Игнашевичу и Кержакову

"В Оренбург журналисты отправляли Александра Кержакова и Сергея Игнашевича? С двумя названными вами тренерами переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили.Оба прекрасные специалисты, но в той ситуации и с теми вводными мы посчитали, что это не лучшие варианты", - сказал Волженкин "Чемпионату".
5 октября 2025 года пресс-служба "Оренбурга" объявила об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера клуба. В СМИ сообщалось, что команду могут возглавить Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.
9 октября 2025 года наставником "Оренбурга" был назначен Ильдар Ахметзянов. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 24 матча, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений.