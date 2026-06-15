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Агент Голенкова рассказал о будущем форварда "Ростова"

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Ростова" Егора Голенкова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Талаева, если появится клуб, который удовлетворит требования "Ростова", то Голенков может сменить клубную прописку.

- На сегодняшний день Егор — игрок "Ростова", больше нечего добавить.
Если появится клуб, который сможет удовлетворить запросы "Ростова", то Егор рассмотрит вариант смены клуба, - приводит слова Талаева "РБ Спорт".

В сезоне-2025/26 Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 36 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 1,7 миллионов евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до конца 2026 года. Ранее нападающий выступал за чешский "Сигма Оломоуц" и самарские "Крылья Советов".

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