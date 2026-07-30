Точилин поделился мнением о результатах первого тура РПЛ

Фото: ФК "Локомотив"

- Не знаю, чем он руководствовался, я бы не был столь категоричен. Меньше всего претензий к Галактионову. На сегодня – это стратегия клуба, исходя из финансовых возможностей. Будут исходить из нового бюджета, посыпать голову пеплом не стоит, за «пятерку» не вывалятся. А скорее за медали будут бороться.- Надежды, как всегда, большие после всех перемен. И в принципе сейчас мне многое нравится. Ну, первый блин вышел комом с Самарой. Но в первом тайме, имея большое преимущество, не смогли забить три мяча, чтобы играть по счету. Шварц правильно сказал, что во второй тайме не было агрессии, какого-то такого давления. Сидели в ветеранской ложе с Ромащенко, Сметаниным, Яхимовичем…Сошлись во мнении.