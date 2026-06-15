Тедеев рассказал, чем научился в "Акроне"

- Больше всего научился терпению, спокойно воспринимать всё, что происходит. Для меня это большой опыт.
Понял, что твои футболисты, какими бы они ни были, должны быть для тебя самыми лучшими. Самая большая ценность в работе в "Акроне" для меня была именно в безумном доверии игрокам, надеюсь, они в ответ так же относились ко мне, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".
Заурбек Тедеев был главным тренером тольяттинского "Акрона" с 2024 по 2026 год. Под его руководством волжане вышли в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над екатеринбургским "Уралом". Специалиста отправили в отставку после матча 30 тура РПЛ сезона-2025/26 с самарскими "Крыльями Советов" (1:4). Ранее Тедеев работал в молодежной команде "Ростова".