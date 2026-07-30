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Экс-игрок ЦСКА: Соболев не станет лучшим бомбардиром в этом сезоне РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил перспективы нападающего "Зенита" Александра Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев точно будет в борьбе, если сохранит такую же результативность. У него сильные партнёры по команде. Но мне кажется, всё равно не станет лучшим бомбардиром", - сказал Хомуха "Чемпионату".

Ранее центральный нападающий "Зенита" Аександр Соболев заявил о желании стать лучшим бомбардиром по итогам сезона Российской Премьер-Лиги, чего ранее в карьере ему никогда не удавалось.

Напомним, в матче первого тура чемпионата России-2026/27 29-летний форвард записал на свой счет два забитых гола в ворота тольяттинского "Акрона" (5:0), а также отметился результативной передачей.

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