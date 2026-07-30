Экс-игрок "Динамо" поделился мнением о возможном переходе Энрике в "Фламенго"

Свежие новости в российском и мировом футболе специально для Rusfootball.info обсудили с динамовцем Александром Точилиным.

Фото: ФК "Зенит"

- «Фламенго» все же купит Луиса Энрике за искомые 30 миллионов?



- Ясно, что где-то сойдутся. Исходя из того, какие раздутые сейчас ценники, наверное, стоит этих денег. Мне вообще сегодня не понятно ценообразование. Наверное, спрос превышает предложения.



- Основной вратарь японской сборной Судзуки из «Пармы» практически в «ПСЖ» за те же 30. Сафонову есть, о чем беспокоиться?



- Расслабляться ему нельзя, как часто у российских футболистов бывает после удачных сезонов. Либо этот год выведет его на другой шаг, либо… Исходя из политики главного тренера, первый номер никому не гарантирован, как и было тот год с Шевалье.



- «Кайрат» под началом Уразбахтина и 38-летнего капитана Мартыновича прошел вчера «Омонию» по пенальти в Лиге чемпионов. При этом киприоты в двух матчах получили три удаления. Совпадение?



- Дыма без огня не бывает. Но здесь вопрос к судейскому корпусу в целом. На чемпионате мира мы видели, что те или иные моменты трактуются по-разному. В плане поднятой ноги особенно. Мне кажется, многое зависит от того, с каким настроением судьи выходят на игру. Они тоже люди.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info