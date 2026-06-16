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У "Спартака" возникла серьёзная проблема в переговорах по Малкому - источник

Возвращение Малкома в российский футбол через "Спартак" на данный момент выглядит маловероятным.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет Metaratings.ru, московскому клубу будет крайне сложно реализовать этот трансфер. По информации источника, главным препятствием остаются финансовые условия.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" изучает вариант с арендой нападающего и последующим правом выкупа. Однако до предметных договорённостей стороны пока не приблизились.

Малком выступал за "Зенит" с 2019 по 2023 год, после чего перебрался в саудовский "Аль-Хиляль". Контракт 29-летнего игрока с нынешним клубом действует до лета 2027 года.

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