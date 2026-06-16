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Рахманович близок к продлению контракта с "Крыльями Советов" - "СЭ"

Полузащитник Амар Рахманович с высокой долей вероятности продолжит выступать за "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации "Спорт-Экспресса", самарский клуб находится на финальной стадии переговоров с боснийским футболистом о новом контракте. Сообщается, что стороны уже согласовали большую часть условий и сейчас обсуждают последние детали соглашения. Ожидается, что новый договор будет рассчитан на два года.

В минувшем сезоне игрок провёл 29 матчей во всех турнирах, шесть забитых мячей и один ассист на партнёра.

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