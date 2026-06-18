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Экс-судья РПЛ заявил, что Месси должны были удалить в матче с Алжиром

Один из самых обсуждаемых эпизодов матча Аргентина - Алжир продолжает вызывать споры среди судейских экспертов.
Фото: ФИФА
На этот раз своё мнение высказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов, оценивший действия Лионеля Месси в единоборстве с защитником Аиссой Манди.

По словам специалиста, главный судья встречи допустил ошибку, не удалив капитана аргентинской сборной.

- Это серьезное нарушение правил. Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это должно было быть удаление. Он находился сзади, и на нем ответственность за то, что он делает, - цитирует Федотова РИА Новости.

Месси избежал наказания и доиграл матч до финального свистка. Более того, форвард стал главным героем встречи, оформив хет-трик и принеся сборной Аргентины победу над Алжиром со счётом 3:0.

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