Божович упомянул Роналду и Месси, рассуждая о будущем Дзюбы

- Может, пора заканчивать? Только если сам Артём этого хочет. Но если у него есть силы — не надо.
Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было. Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру, - цитирует Божовича "Чемпионат".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба на правах свободного агента покинул тольяттинский "Акрон" - он выступал за волжан с сентября 2024 года. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, национальной команды страны и тольяттинского клуба. Ранее Дзюба заявлял, что хотел бы перейти в московский "Спартак" и в этом клубе завершить карьеру - он является воспитанником красно-белых.