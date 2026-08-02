Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:00
ЗенитНе начат
Краснодар
18:15
ФакелНе начат
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
11:00
УралНе начат
Арсенал Тула
15:00
ТорпедоНе начат
Волга Ул
16:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
17:00
ШинникНе начат

Божович упомянул Роналду и Месси, рассуждая о будущем Дзюбы

Экс-тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о будущем Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Божовича, сейчас можно играть и в возрасте, если следить за собой.

- Может, пора заканчивать? Только если сам Артём этого хочет. Но если у него есть силы — не надо.
Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было. Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру, - цитирует Божовича "Чемпионат".

По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба на правах свободного агента покинул тольяттинский "Акрон" - он выступал за волжан с сентября 2024 года. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, национальной команды страны и тольяттинского клуба. Ранее Дзюба заявлял, что хотел бы перейти в московский "Спартак" и в этом клубе завершить карьеру - он является воспитанником красно-белых.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится