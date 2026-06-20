Плющенко считает, что "Спартак" должен возглавить Мостовой

"Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге, это уже о многом говорит.
Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил "Спартак". Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина", — передаёт слова Александра Плющенко "РБ Спорт".
Александр Мостовой никогда не работал тренером. У него есть лицензия А-УЕФА, позволяющая ему занимать должность ассистента главного тренера в клубах Российской Премьер-Лиги, а также работать главным в Первой и Второй лигах. Ранее Мостовой заявлял, что будет рассматривать предложения о работе только от клубов РПЛ.