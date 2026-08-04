По информации инсайдера, Fan ID в Кубке России потребуется только на тех стадионах, чьи команды в этом же сезоне играют в РПЛ, а также в финале. Система заработает со следующего розыгрыша турнира.
Ранее Sport Baza сообщала, что паспорт болельщика будут требовать на всех матчах Пути РПЛ, начиная с весны 2027 года.
В конце июля глава РФС Александр Дюков отметил, что вопрос использования Fan ID на кубковых встречах пока обсуждается, но его реализация зависит от решения правительства.
Карпов: в этом сезоне не будут вводить Fan ID на матчах Кубка России
Инсайдер Иван Карпов рассказал, на каких матчах Кубка России и когда будут требовать карту болельщика.
Фото: РФС