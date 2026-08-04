Соболев объявил бойкот СМИ из-за обсуждений его сына: я не уважаю вас

"Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас", - написал Соболев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что сын Александра Соболева Сергей стал игроком академии петербургского "Зенита". В социальных сетях обратили внимание, что ребенок пришел на тренировку в красно-белых бутсах. Также пользователи вспомнили, что во время выступления своего отца за "Спартак" он называл сине-бело-голубых "бомжами".
Александр Соболев перешел из московского клуба в "Зенит" в конце августа 2024 года. Всего за петербуржцев форвард провел 72 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.