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Соболев объявил бойкот СМИ из-за обсуждений его сына: я не уважаю вас

Футболист "Зенита" Александр Соболев прокомментировал ситуацию с фото его сына.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что никому не позволит оскорблять свою семью. Он отметил, что больше не будет давать интервью

"Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас", - написал Соболев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что сын Александра Соболева Сергей стал игроком академии петербургского "Зенита". В социальных сетях обратили внимание, что ребенок пришел на тренировку в красно-белых бутсах. Также пользователи вспомнили, что во время выступления своего отца за "Спартак" он называл сине-бело-голубых "бомжами".

Александр Соболев перешел из московского клуба в "Зенит" в конце августа 2024 года. Всего за петербуржцев форвард провел 72 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

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