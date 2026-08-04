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Хавбек сборной Хорватии может перейти в клуб РПЛ

Хорватский футболист может продолжить карьеру в России.
Фото: Global Look Press
По информации источника, один из клубов РПЛ проявляет серьезный интерес к Тони Фруку. Сам футболист готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.

Фрук выступает в составе хорватской "Риеки" с июля 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 50 матчей, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом истекает в июне 2027 года.

В составе сборной Хорватии хавбек провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Источник: "РБ Спорт"

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