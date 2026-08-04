Газизов: мы были лучше "Локомотива", игра команды радует

"Игра с "Локомотивом" лично мне понравилась, мы были лучше своего соперника. Но прошло всего два тура - давайте пока без криков и оров. Все только начинается, но при этом ребята молодцы, показывают качество и футбол, который нравится болельщикам. Могу сказать, что в таблицу вообще не смотрим сейчас", - отметил Газизов.
На данный момент дагестанский клуб занимает четвертое место в таблице РПЛ.
Команда Вадима Евсеева в первых двух турах одержала победу над московским "Локомотивом" (2:1) и воронежским "Факелом" (2:1).