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Газизов: мы были лучше "Локомотива", игра команды радует

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info высказался об игре команды на старте сезона.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Игра с "Локомотивом" лично мне понравилась, мы были лучше своего соперника. Но прошло всего два тура - давайте пока без криков и оров. Все только начинается, но при этом ребята молодцы, показывают качество и футбол, который нравится болельщикам. Могу сказать, что в таблицу вообще не смотрим сейчас", - отметил Газизов.

На данный момент дагестанский клуб занимает четвертое место в таблице РПЛ.

Команда Вадима Евсеева в первых двух турах одержала победу над московским "Локомотивом" (2:1) и воронежским "Факелом" (2:1).

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