Гурцкая: Угальде и Ливай Гарсия уже не игроки "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

"По всей видимости, он (Карседо) понимает, что ни Угальде, ни Гарсию ставить нельзя. Нельзя. Потому что они не играют оба. Не знаю, какая у них форма, но мы говорим о том, что эти игроки уже не игроки "Спартака".