Гурцкая: Угальде и Ливай Гарсия уже не игроки "Спартака"

"По всей видимости, он (Карседо) понимает, что ни Угальде, ни Гарсию ставить нельзя. Нельзя. Потому что они не играют оба. Не знаю, какая у них форма, но мы говорим о том, что эти игроки уже не игроки "Спартака".И Гарсия, и Угальде. Ну, в голове. Формально, на бумаге, это игроки "Спартака", но, по всей видимости, от них толку нет пока", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".
В воскресенье, 2 августа, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали волевую победу со счетом 2:1.
Ливай Гарсия и Манфред Угальде начали игру на скамейке запасных. Футболист из Тринидада и Тобаго не поучаствовал в матче, костариканец вышел на поле на 65-й минуте.