Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
РостовНе начат
Родина
18:30
РубинНе начат
Динамо Мх
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
20:45
ЦСКАНе начат

Гурцкая: Угальде и Ливай Гарсия уже не игроки "Спартака"

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о прошедшем матче "Спартака" и "Ахмата".
Фото: ФК "Спартак"
Тимур Гурцкая считает, что Хуан Карлос Карседо не рассчитывает на Манфреда Угальде и Ливая Гарсию, так как эти футболисты хотят покинуть "Спартак".

"По всей видимости, он (Карседо) понимает, что ни Угальде, ни Гарсию ставить нельзя. Нельзя. Потому что они не играют оба. Не знаю, какая у них форма, но мы говорим о том, что эти игроки уже не игроки "Спартака".
И Гарсия, и Угальде. Ну, в голове. Формально, на бумаге, это игроки "Спартака", но, по всей видимости, от них толку нет пока", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".

В воскресенье, 2 августа, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали волевую победу со счетом 2:1.

Ливай Гарсия и Манфред Угальде начали игру на скамейке запасных. Футболист из Тринидада и Тобаго не поучаствовал в матче, костариканец вышел на поле на 65-й минуте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится