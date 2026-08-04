По информации источника, карта болельщика будет требоваться в весенней части сезона на матчах Пути РПЛ. На встречах Пути регионов система использоваться не будет.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос введения FAN ID на матчах Кубка России обсуждается, но зависит от решения правительства.
Напомним, действующим чемпионом турнира является московский "Спартак": команда одержала победу над "Краснодаром" в Суперфинале (1:1, 4:3 - пенальти).
Источник: Sport Baza
Систему Fan ID на матчах Кубка России введут в этом сезоне - источник
Стало известно, на какие матчи Кубка России потребуется FAN ID.
Фото: РФС