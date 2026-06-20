По данным Metaratings, речь идёт о голкипере молодёжной сборной России Александре Дёгтеве, которого "Спартак" считает одним из основных кандидатов на усиление вратарской линии в сезоне 2026/2027.
Источник сообщает, что "Сочи" на данный момент не хочет расставаться с вратарём, высоко оценивая его потенциал. Кроме того, клуб поставил на паузу переговоры по возможному уходу своих игроков, сосредоточившись на трансферной кампании на вход.
В прошлом сезоне Александр Дёгтев провёл за "Сочи" 20 матчей, в 3 из которых отстоял на ноль. В остальных 17 поединках голкипер пропустил 40 мячей. Контракт игрока с "Сочи" рассчитан до 30 июня этого года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.
"Сочи" может не отпустить своего вратаря в "Спартак"
Московский "Спартак" заинтересован в подписании вратаря "Сочи", но вылетевший из Премьер-Лиги клуб не спешит отпускать своего футболиста.
Фото: ФК "Сочи"