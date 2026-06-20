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Крижан: сделаю российский паспорт, если "Родина" попросит

Защитник "Родины" Митя Крижан ответил, намерен ли он получать российский паспорт.
Фото: ФК "Родина"
По словам Крижана, он сделает российский паспорт, если его об этом попросит "Родина".

- Если "Родина" этого захочет, если они меня попросят, ок, никаких проблем. Для меня это не станет большой проблемой, у меня будут два паспорта тогда, - цитирует Крижана "РБ Спорт".

Митя Крижан выступает за московскую "Родину" с февраля 2023 года. Всего словенский центральный защитник провел за клуб во всех турнирах 108 матчей и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца июня текущего года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро.

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