Крижан: сделаю российский паспорт, если "Родина" попросит

Защитник "Родины" Митя Крижан ответил, намерен ли он получать российский паспорт.

Фото: ФК "Родина"

- Если "Родина" этого захочет, если они меня попросят, ок, никаких проблем. Для меня это не станет большой проблемой, у меня будут два паспорта тогда, - цитирует Крижана "РБ Спорт"

По словам Крижана, он сделает российский паспорт, если его об этом попросит "Родина".Митя Крижан выступает за московскую "Родину" с февраля 2023 года. Всего словенский центральный защитник провел за клуб во всех турнирах 108 матчей и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца июня текущего года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро.