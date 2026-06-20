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Акинфеев прокомментировал назначение Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Акинфеева, Игдисамов - хороший выбор и он заслужил свое назначение.

- Игдисамов — хороший выбор, он заслужил. Но я такой же рядовой футболист, как и остальные.

А эти решения принимаются руководством. Я буду помогать Дмитрию Игоревичу, мы должны справиться, - цитирует Акинфеева "Чемпионат".

Напомним, что в мае ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, швейцарский специалист работал в клубе с лета прошлого года. По окончании сезона "армейцы" объявили о назначении Дмитрия Игдисамова, который ранее возглавлял молодежную команду красно-синих, а весной вошел в тренерский штаб основной команды. Контракт с российским тренером рассчитан на два года.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко в 30 встречах.

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