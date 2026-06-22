Гасилин отреагировал на неявку Вендела в расположение "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

- Главное, чтобы он физически был готов! В любом случае с ним поддерживают связь. Это поведение, возможно, его не красит, но это бразильский менталитет, - приводит слова Гасилина "Советский спорт"

Гасилин отметил, что подобное поведение нельзя назвать правильным, однако напомнил о важности Вендела для команды.Экс-футболист также обратил внимание на то, что особое отношение к отдельным лидерам может влиять на атмосферу внутри коллектива. По его словам, подобные ситуации неизбежно вызывают вопросы у партнёров по команде, хотя в футболе такие случаи встречаются регулярно.Напомним, прошлой зимой Вендел уже был наказан за аналогичное нарушение. Тогда полузащитник получил штраф в размере 700 тысяч евро за опоздание на сборы.