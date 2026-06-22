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Гасилин отреагировал на неявку Вендела в расположение "Зенита"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал очередное опоздание Вендела на сбор петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
Гасилин отметил, что подобное поведение нельзя назвать правильным, однако напомнил о важности Вендела для команды.

- Главное, чтобы он физически был готов! В любом случае с ним поддерживают связь. Это поведение, возможно, его не красит, но это бразильский менталитет, - приводит слова Гасилина "Советский спорт".

Экс-футболист также обратил внимание на то, что особое отношение к отдельным лидерам может влиять на атмосферу внутри коллектива. По его словам, подобные ситуации неизбежно вызывают вопросы у партнёров по команде, хотя в футболе такие случаи встречаются регулярно.

Напомним, прошлой зимой Вендел уже был наказан за аналогичное нарушение. Тогда полузащитник получил штраф в размере 700 тысяч евро за опоздание на сборы.

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