По информации источника, клуб из Афин уже начал контакты с ЦСКА по поводу возможного перехода российского полузащитника.
Инициатором трансфера выступает главный тренер команды Марко Николич. Сообщается, что на данный момент стороны обсуждают перспективы потенциального трансфера. Если клубам удастся договориться, следующим этапом станут переговоры с самим футболистом по условиям личного контракта.
Баринов перебрался в ЦСКА минувшей зимой. В сезоне полузащитник провёл 39 матчей за армейцев и "Локомотив", отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.
Источник: "Чемпионат"
АЕК начал переговоры по трансферу Баринова - источник
Греческий АЕК проявляет интерес к Дмитрию Баринову.
Фото: ПФК ЦСКА