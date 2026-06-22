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ЦСКА объявил состав на летние сборы

"Армейцы" назвали состав на летние сборы.
Фото: ФК ЦСКА
Всего на летние сборы в Новогорске отправятся 32 футболиста красно-синих. "Армейцы" проведут шесть товарищеских игр. Их соперниками станут ярославский "Шинник", тульский "Арсенал", бразильский "Ботафого", "Оренбург", московские "Локомотив" и "Динамо".

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 матчах. Команда одержала 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений в чемпионате.

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