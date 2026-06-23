Как стало известно "Евро-Футбол.Ру", московский клуб находится на финальной стадии переговоров с аргентинским полузащитником о новом соглашении.
По информации источника, стороны уже согласовали большую часть условий будущего контракта. Официальное объявление о продлении сотрудничества может последовать в ближайшее время.
Также отмечается, что за всё время переговоров "Спартак" не получал официальных предложений от других команд по трансферу 27-летнего футболиста.
Барко выступает за "красно-белых" с 2024 года. В прошедшем сезоне хавбек провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.
Барко близок к продлению контракта со "Спартаком" - источник
Эсекьель Барко, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"