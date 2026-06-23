Вратарь "Краснодара" перешёл в "Ростов"

Пресс-служба "Ростова" сообщила о переходе в команду голкипера "Краснодара" на правах аренды.

Фото: ФК "Ростов"

Сезон 2026/2027 в ростовском клубе проведёт 22-летний голкипер Даниил Голиков. Вторую часть прошлого сезона вратарь отыграл в аренде "Челябинске", в составе которого провёл 5 матчей и пропустил 9 мячей.



Футболист является воспитанником "Краснодара". За основную команду "быков" он не провёл ни одного матча, но многократно попадал в заявку с 2023 по 2025 год.



За дубль "Краснодара" Голиков отыграл 23 встречи, в 7 из которых отыграл на ноль, а в остальных пропустил 24 мяча (2022–2023). В составе "Краснодара-2" голкипер провёл 43 игры, в 12 сохранил ворота в неприкосновенности, в остальных пропустил 59 голов (2023–2024).

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Ростов