Пресс-служба медиафутбольного клуба "СКА-Ростов" официально объявила о переходе в команду Антона Заболотного, детали соглашения не раскрываются.
Напомним, что в прошлом сезоне форвард выступал за московский "Спартак". Ранее стало известно, что нападающего отстранили от профессионального спорта из-за допинга на шесть месяцев - дисквалификация истекает в январе следующего года. Отстранение не распространяется на матчи Медиалиги, однако в Кубке России Заболотный сыграть не сможет.
Ранее Заболотный выступал за ЦСКА, "Урал", "Уфу", "Факел", "Тосно", "Зенит", "Сочи" и подмосковные "Химки". Также на его счету 19 матчей в составе сборной России.
Антон Заболотный нашел новый клуб: о его подписании объявлено официально
Экс-форвард "Спартака" Антон Заболотный подписал контракт с новым клубом.
Фото: ФК "СКА-Ростов"