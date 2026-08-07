Семак - о будущем Энрике: уйти может любой игрок, если предложение устроит клуб и игрока

- Никакой конкретики по нему нет, предложений нет. Уйти может любой игрок, если предложение устроит клуб и игрока.
Для тренерского штаба важно, чтобы эти изменения происходили заранее, а не к концу трансферного окна. Луис набирает форму, он важный игрок для нас, - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Луис Энрике выступает за петербургский "Зенит" с января 2025 года - он перешел в российский клуб из бразильского "Ботафого" и заключил контракт до конца 2028 года. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 49 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.
Сообщалось, что интерес к вингеру проявляют бразильские клубы. Также напомним, что Энрике выступал за национальную команду Бразилии на чемпионате мира-2026.