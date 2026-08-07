Бубнов высказался о предстоящем матче "Спартака" с "Краснодаром"

- Если "Спартак" первый забьёт, да быстрый гол, там такое начнётся… С одной стороны, пойдёт интересный футбол на встречных курсах, но он может быть результативным и плохо закончиться в первую очередь для "Краснодара".
И поэтому в этой ситуации для них, для "Краснодара", неплохо было бы вничейку сыграть, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В воскресенье, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. Напомним, что красно-белые на данный момент имеют в своем активе шесть очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата, команда Мурада Мусаева также одержала две победы и занимает третье место в таблице.
В последний раз команды встречались между собой в Суперфинале Кубка России сезона-2025/26 - встреча закончилась победой красно-белых со счетом 1:1 (4:3 - пен.).