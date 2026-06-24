По информации телеграм-канала "Мутко против", следующим клубом бывшего капитана "Спартака" должен стать московский "Локомотив". Источник утверждает, что футболист близок к прекращению сотрудничества с турецким "Антальяспором". После урегулирования всех формальностей Джикия сможет получить статус свободного агента и перейти в новую команду без выплаты компенсации.
Ожидается, что в ближайшее время Джикия пройдёт медицинское обследование для "Локомотива". По данным источника, его зарплата в московском клубе составит немногим более трёх миллионов рублей в месяц без учёта бонусов.
Джикия подпишет контракт с московским клубом - источник
Защитник Георгий Джикия находится в шаге от возвращения в РПЛ.
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