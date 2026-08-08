Как пишет инсайдер Хулио Мигель Нету, "Фламенго" готов заплатить 25 млн евро и еще 5 млн предусмотреть в качестве бонусов. Выплаты предлагается разбить на несколько платежей. За эту сумму бразильская сторона рассчитывает получить 70% прав на футболиста, тогда как "Зенит" сохранит долю в 30% от его возможной последующей продажи.
При этом с самим Энрике "Фламенго", по данным СМИ, уже согласовал условия контракта. Теперь клубам предстоит найти компромисс по финансовой части перехода.
"Фламенго" сделал новое предложение "Зениту" по бразильскому игроку - источник
"Фламенго" возобновил попытки договориться с "Зенитом" о переходе бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"