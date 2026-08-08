"Спартак" раскрыл порядок продажи билетов на игру с "Зенитом"

Как сообщает пресс-служба красно-белых, приобрести места на трибунах болельщики смогут в несколько этапов. Первыми доступ к билетам получат владельцы сезонных абонементов "Спартака". Для них продажи будут открыты с 6 по 9 августа. Затем, 10 и 11 августа, возможность покупки предоставят болельщикам, посетившим два первых домашних матча москвичей в чемпионате - с "Факелом" и "Краснодаром".
На 12 августа запланирован третий этап, предназначенный для клиентов банка - титульного партнера РПЛ. После этого оставшиеся билеты поступят в свободную продажу и будут доступны всем желающим.
Встреча "Спартака" с "Зенитом" состоится в рамках пятого тура чемпионата России 23 августа.