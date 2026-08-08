В услугах 32-летнего аргентинца, который сейчас защищает цвета "Бока Хуниорс", заинтересован "Милан". Как пишет ESPN Argentina, итальянский клуб уже направил предложение о приобретении футболиста. Другие подробности возможной сделки на данный момент не раскрываются.
Хавбек играл в Италии за "Кьево", "Эмполи", "Рому" и "Ювентус". В России он представлял "Зенит", откуда в 2019 году перебрался в "ПСЖ".
"Милан" сделал предложение по экс-футболисту "Зенита" - источник
Бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может вернуться в чемпионат Италии.
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