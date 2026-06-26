Гендиректор "Крыльев Советов": мы готовы продавать игроков, но предложение должно быть достойным

Генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов высказался о позиции клуба по возможным продажам этим летом.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Мы готовы продавать игроков, но предложение должно быть достойным и выгодным для "Крыльев", клуб должен понимать, как адекватно заменить ушедшего футболиста", - сказал Джабраилов.