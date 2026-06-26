Гендиректор "Крыльев Советов": мы готовы продавать игроков, но предложение должно быть достойным

Мы готовы продавать игроков, но предложение должно быть достойным и выгодным для "Крыльев", клуб должен понимать, как адекватно заменить ушедшего футболиста", - сказал Джабраилов.
По итогам прошедшего сезона "Крылья Советов" финишировали на одиннадцатой строчке в турнирной таблице и избежали попадания в стыковые матчи. Команда набрала 32 очка в 30 сыгранных турах.
10 июня клуб официально сообщил о продлении контракта с Сергеем Булатовым, сменившем на посту главного тренера Магомеда Адиева. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2027/28.
Новый розыгрыш чемпионата России по футболу стартует в конце июля. В первом туре РПЛ самарцы встретятся на выезде с московским "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"