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Гендиректор "Крыльев Советов": мы готовы продавать игроков, но предложение должно быть достойным

Генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов высказался о позиции клуба по возможным продажам этим летом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Наша задача — по максимуму сохранить лидеров, костяк команды. И эту задачу мы планомерно решаем, подписывая новые контракты с футболистами, у которых соглашения истекают и в которых заинтересованы клуб и тренерский штаб. Если по нашим игрокам приходят предложения, мы их рассматриваем.

Мы готовы продавать игроков, но предложение должно быть достойным и выгодным для "Крыльев", клуб должен понимать, как адекватно заменить ушедшего футболиста", - сказал Джабраилов.

По итогам прошедшего сезона "Крылья Советов" финишировали на одиннадцатой строчке в турнирной таблице и избежали попадания в стыковые матчи. Команда набрала 32 очка в 30 сыгранных турах.

10 июня клуб официально сообщил о продлении контракта с Сергеем Булатовым, сменившем на посту главного тренера Магомеда Адиева. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2027/28.

Новый розыгрыш чемпионата России по футболу стартует в конце июля. В первом туре РПЛ самарцы встретятся на выезде с московским "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

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