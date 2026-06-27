Дубль Ерохина помог "Зениту" разгромить "Ленинградец"

Фото: ФК "Зенит"

Дублем в матче отличился атакующий полузащитник Александр Ерохин. По одному голу забили форвард Александр Соболев и левый вингер Педро.Педро, 7, Соболев, 16, Ерохин, 67, 71.Москвичёв, Караваев, Андраде, Бардачёв, Вега, Михайлов, Педро, Джон Джон, Мусаев, Касаджиков, Соболев.Одоевский, Нино, Шумихин, Волков, Горшков, Ду Кейрос, Васильев, Кондаков, Мантуан, Касаджиков, Ерохин.