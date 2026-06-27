Дублем в матче отличился атакующий полузащитник Александр Ерохин. По одному голу забили форвард Александр Соболев и левый вингер Педро.
Товарищеские матчи
Голы: Педро, 7, Соболев, 16, Ерохин, 67, 71.
"Зенит": Москвичёв, Караваев, Андраде, Бардачёв, Вега, Михайлов, Педро, Джон Джон, Мусаев, Касаджиков, Соболев.
2 тайм: Одоевский, Нино, Шумихин, Волков, Горшков, Ду Кейрос, Васильев, Кондаков, Мантуан, Касаджиков, Ерохин.
Дубль Ерохина помог "Зениту" разгромить "Ленинградец"
"Зенит" одержал победу над "Ленинградцем" со счетом 4:0.
Фото: ФК "Зенит"