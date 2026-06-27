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Дубль Ерохина помог "Зениту" разгромить "Ленинградец"

"Зенит" одержал победу над "Ленинградцем" со счетом 4:0.
Фото: ФК "Зенит"
Дублем в матче отличился атакующий полузащитник Александр Ерохин. По одному голу забили форвард Александр Соболев и левый вингер Педро.

Товарищеские матчи

Голы: Педро, 7, Соболев, 16, Ерохин, 67, 71.

"Зенит": Москвичёв, Караваев, Андраде, Бардачёв, Вега, Михайлов, Педро, Джон Джон, Мусаев, Касаджиков, Соболев.

2 тайм: Одоевский, Нино, Шумихин, Волков, Горшков, Ду Кейрос, Васильев, Кондаков, Мантуан, Касаджиков, Ерохин.

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