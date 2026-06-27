Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
ЛенинградецЗавершен

"Локомотив" не смог победить "Родину" в товарищеском матче

Матч "Локомотива" и "Родины" завершился ничьей со счетом 0:0.
Фото: ФК "Локомотив"
В прошедшем сезоне "Родина" выиграла Первую лигу и заработала повышение в классе. "Локомотив" занял третье место в рамках РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах.

Товарищеские матчи

"Локомотив": Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Вера, Коваленко, Раков, Пиняев, Бакаев, Воробьёв.

2 тайм: Веселов, Чевардин, Сёмин, Белотелов, Телеляев, Щетинин (Самороковский, 76), Годяев, Еремеев (Корнеев, 76), Салтыков, Руденко, Мялковский (Голубев, 76).

"Родина": Айдаров, Шадринцев, Мещанинов, Крижан, Бессмертный, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко, Юдинцев, Гарибян, Сиссоко.

2 тайм: Волков, Дятлов, Тананеев, Горбачёв, Сокол, Фищенко, Ушатов, Рейна, Бакаев, Абдусаламов, Тимошенко.

Предупреждения: Чевардин, 79.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится