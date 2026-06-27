В прошедшем сезоне "Родина" выиграла Первую лигу и заработала повышение в классе. "Локомотив" занял третье место в рамках РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах.
Товарищеские матчи
"Локомотив": Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Вера, Коваленко, Раков, Пиняев, Бакаев, Воробьёв.
2 тайм: Веселов, Чевардин, Сёмин, Белотелов, Телеляев, Щетинин (Самороковский, 76), Годяев, Еремеев (Корнеев, 76), Салтыков, Руденко, Мялковский (Голубев, 76).
"Родина": Айдаров, Шадринцев, Мещанинов, Крижан, Бессмертный, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко, Юдинцев, Гарибян, Сиссоко.
2 тайм: Волков, Дятлов, Тананеев, Горбачёв, Сокол, Фищенко, Ушатов, Рейна, Бакаев, Абдусаламов, Тимошенко.
Предупреждения: Чевардин, 79.
"Локомотив" не смог победить "Родину" в товарищеском матче
Матч "Локомотива" и "Родины" завершился ничьей со счетом 0:0.
Фото: ФК "Локомотив"