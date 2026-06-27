Защитник "Краснодара" может продолжить карьеру в "Ривер Плейт" - источник

Джованни Гонсалес может покинуть " Краснодар " в летнее межсезонье.

Фото: ФК "Краснодар"

По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, интерес к защитнику "Краснодара" проявляет "Ривер Плейт", который уже готовит его трансфер. Как утверждает источник, аргентинский клуб заплатит за уругвайца 450 тысяч евро. Сам футболист, если сделка состоится, заключит контракт сроком на три года, а его зарплата составит 1,3 млн евро за сезон.



Гонсалес пополнил состав "Краснодара" в 2024 году. В составе "быков" защитник стал чемпионом России сезона-2024/25.