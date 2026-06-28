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Тюкавин подтвердил, что им интересовался "Спартак"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что им интересовался московский "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, "Спартак" обращался по его возможном трансферу этим летом.

- Что обращались, это правда. Я игрок "Динамо". Обращались этим летом.

Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что "Спартак" интересуется, ищет нападающих, - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная стоимость 24-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" предложил около 25 миллионов евро за Тюкавина, но получил отказ.

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