Тюкавин подтвердил, что им интересовался "Спартак"

- Что обращались, это правда. Я игрок "Динамо". Обращались этим летом.
Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что "Спартак" интересуется, ищет нападающих, - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".
В минувшем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная стоимость 24-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" предложил около 25 миллионов евро за Тюкавина, но получил отказ.