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Кирьяков: Сперцян едет в "Аль-Ахли" заканчивать с футболом

Бывший игрок "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
Сергей Кирьяков считает, что футболиста не стоит критиковать за его выбор.

"Он выбрал не спортивную, а финансовую сторону, и это его выбор. Критиковать или хвалить это не имеет никакого смысла. Будет ли оттуда легче уехать в Европу? Вряд ли.

Думаю, что там просто было хорошее предложение по деньгам и с европейским предложением оно вряд ли могло сравниться. Парень однозначно едет туда заканчивать с футболом", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".

Эдуард Сперцян выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. В прошедшем сезоне 26-летний атакующий полузащитник провел за "быков" 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сперцян перейдет в "Аль-Ахли".

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