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Игрок "Балтики" отреагировал на переход Андраде в "Зенит"

Игрок "Балтики" Александр Филин высказался о переходе Кевина Андраде в "Зенит".
Фото: ФК "Балтика"
Александр Филин рад, что футболист ушел из клуба уже после завершения сезона.

"Как отреагировали на уход Андраде? Прежде всего это хороший футболист. Хорошо, что переход произошёл после сезона, когда можно его заменить, какие-то вещи наиграть.
Но переходы - это неизбежно, кто-то приходит на твоё место", - сказал Филин "Чемпионату".

Кевин Андраде выступал за калининградскую "Балтику" с января 2024 года. Всего за клуб защитник провел 83 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В конце мая петербургский "Зенит" объявил о трансфере колумбийского футболиста. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2031 года.

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