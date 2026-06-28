Игрок "Балтики" отреагировал на переход Андраде в "Зенит"

"Как отреагировали на уход Андраде? Прежде всего это хороший футболист. Хорошо, что переход произошёл после сезона, когда можно его заменить, какие-то вещи наиграть.Но переходы - это неизбежно, кто-то приходит на твоё место", - сказал Филин "Чемпионату".
Кевин Андраде выступал за калининградскую "Балтику" с января 2024 года. Всего за клуб защитник провел 83 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
В конце мая петербургский "Зенит" объявил о трансфере колумбийского футболиста. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2031 года.